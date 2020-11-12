13 دبا تحاصر عمالا روس... فيديو

ويظهر الفيديو اقتراب الدببة من المنطقة بسبب رائحة بعض اللحوم التي تم إلقاؤها من قبل مزرعة محلية.

وتفاجأ العمال، الذي كانوا بالقرب من المزرعة، وخلال يوم عملهم، بمحاصرة عدد كبير من الدببة لهم، حيث قاموا بتوثيق لحظة اقتراب دب صغير منهم ووقوفه على أطرافه الخلفية، إما طلبا للطعام أو لإخافتهم.