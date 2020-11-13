بالفيديو... رقصة غريبة الأطوار لشخصية مرسومة على الوجه

تتداول وسائل التواصل الاجتماعي آخر صرعات الرقص، وهي عبارة عن رقصات غريبة الأطوار لشخصيات مرسومة على الوجه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب الأطوار لرقص من نوع مختلف "بالحواجب".

View this post on Instagram A post shared by JessiKa جيسيكا (@jessika_khater)

ويظهر في شريط الفيديو المصور، فتاة تقوم بحركات بوجهها، مبتكرة رقصة بحواجبها من خلال رسمة "لشخصية فتاة بجسد كامل"، وتقوم بتحريك الرسمة بمشهد طريف مستخدمة الحواجب والأنف والعيون لتبتدع رقصة ولكن بشكل مختلف. وكان هذا الفيديو لافتا لنظر رواد التواصل الاجتماعي وأبدوا تفاعلا كبيرا معه.