تمساح عملاق يتجول في قلب ملعب غولف... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تمساحا ضخما يتجول بحرية في ملعب غولف.

وظهر التمساح العملاق في المقطع، يتجول في المساحات الخضراء بملعب "فالنسيا للغولف"، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن مشاهد التماسيح في ولاية فلوريدا تعتبر عادية بالنسبة للسكان، إذ تشتهر بكثرة التماسيح التي يتراوح متوسط أعمارها بين 70 و100 عام، حيث يعيش السكان وهذه الحيوانات معا.