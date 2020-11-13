بالفيديو... أردوغان في ضيافة الشيف بوراك

ونشر الشيف التركي الشهير "بوراك"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقطع فيديو، جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى زيارته لمطعم "المدينة" الشهير في مدينة إسطنبول.

ويشتهر الشيف التركي، "بوراك"، الذي يعمل في مطعم "المدينة"، في إسطنبول، بإعداد وجبات طعام شهية، يقوم بتصويرها ونشرها عبر حسابه الشخصي وحساب المطعم على "إنستغرام"، وتلقى تفاعلا كبيرا من المتابعين.