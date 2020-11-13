بالفيديو... تدريب برمائي مصري بريطاني يتضمن أسلحة متطورة

اختتمت فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني ( T-1 )، مؤخرا، في أحدث فعاليات التدريبات العسكرية التي يجريها الجيش المصري في الآونة الأخيرة، بحسب بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.

وشارك في التدريب حاملة مروحيات مصرية من طراز ميسترال ومجموعتها القتالية والفرقاطة "شرم الشيخ" من طراز بيرى ولنش الصواريخ "علي جاد" من طراز سليمان عزت وسفينة "الإبرار ألبيون أتش أم أس"، " ALBION HMS " البريطانية ومجموعاتها القتالية المصاحبة وعدد من الفرقاطات واللنشات. نقلا عن الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية .

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما جرى تنفيذ تدريب متميز لتبادل وسائط الإبرار البحري بين الجانبين عكس مدى التناغم والكفاءة القتالية العالية التى يتمتع بها كافة العناصر المشاركة في التدريب.

واشتمل التدريب أيضا على حماية السفن التي تحمل شحنات هامة وتأمينها مع التدريب على عمليات الاعتراض البحري طبقا للمواثيق والقوانين الدولية وكذا تنفيذ تدريبا للدفاع الجوي لمواجهة التهديدات الجوية وتأمين الوحدات البحرية في نطاق عملها .