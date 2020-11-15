فيل صغير يرقص في حديقة كروغر الوطنية بجنوب أفريقيا... فيديو

ويظهر في المقطع المتداول فيل صغير يقوم بحركات ورقص بشكل رشيق ولافت للنظر، وكان يرقص أمام عدسة الكاميرا التي تصوره بشكل مبهر، وكان مشاهدي الفيديو قد أبدوا إعجابا بهذا الفيل الراقص، وأشادوا به، وتم الفيديو فى الطريق الرئيسى من سكوكوزا، وهو من أكبر المخيمات فى كروغر، التى تعد واحدة من أكبر المحميات فى إفريقيا.

الجدير بالذكر أنه الحديقة تأسست عام 1898 لحماية الحياة البرية في جنوب أفريقيا، وهي رائدة المتنزهات الوطنية في جنوب أفريقيا وموطن لعدد هائل من النباتات والحيوانات حيث أنها موطن لـ336 نوع من الأشجار و49 نوع من الأسماك و34 من البرمائيات و114 من الزواحف ومن الطيور 507 نوع و147 من الثدييات. وفق موقع "yallabook".

وتفاعل الإنسان مع الكثير من الحيوانات في هذه المناطق منذ آلاف السنوات وتمتد لبعض البلاد مع جنوب أفريقيا مثل ليمومبو في موزمبيق.