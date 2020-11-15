حيوان يفر من الموت بطريقة ماكرة وطريفة... فيديو

تدار الحياة في الغابات وفقا لقوانين خاصة يسود فيها الأقوياء ولا تملك الكائنات الضعيفة سوى بعض الحيل للفرار من موت محتوم إذا وقعت بين يدي كائن مفترس أكثر منها قوة.

وبينما تعتمد الكائنات القوية على عضلاتها للبقاء تمتلك الكائنات الضعيفة حيلا متعددة، لكن بعضها مثير للسخرية.

ويظهر مقطع فيديو متداول، على "تويتر" حيوان صغير يفر من طائر مفترس عن طريق السقوط مغشيا عليه وكأنه فارق الحياة.

Young dwarf mongoose fakes a death faint when faced with a yellow billed hornbill.. 😂



🎥 IG: tay_mccurdy pic.twitter.com/YSd8l95n5J — Buitengebieden (@buitengebieden_) November 15, 2020

ويرصد الفيديو كائن يطلق عليه "مدرع القزم" وهو يتحرك بطريقة عادية قبل أن يجد نفسه في مواجهة مع طائرة ذو منقار فتاك هو "أبو قرن"، حيث يسقط بطريقة مفاجئة، ويتظاهر بأنه ميت حتى يتجنب فتك الطائر به.