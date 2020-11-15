ديفيد بيكهام وابنته يجهزان كعكة العيد... فيديو

يستعد لاعب كرة القدم الشهير "ديفيد بيكهام"، وعائلته لاحتفالات الكريسماس، وشارك متابعيه فيديو يرصد فيه هذه الاستعدادات.

ونشر بيكهام، فيديو عبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، وويظهر بالشريط الفيديو بيكهام وابنته التي ظهرت فيه بملامح بريئة مما دفع الكثير من متابعيها للتعليق على الصورة ووصفها بالـ"اللطيفة جدا".

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وكتب بيكهام على الفيديو المنشور: " شيف الكريسماس، بدأنا التحضيرات".

والفيديو المليء بالحب والتناغم بين بيكهام وابنته، وكان لافتا لنظر المتابعين وجاءت عبارات المعايدة والحب، وشاركت زوجة بيكهام، فيكتوريا، المتابعين وتمنت لهم عيد مليء بالحب والسلام والسعادة.

David Beckham dotes on daughter Harper as he helps her bake Christmas cookies https://t.co/um8FlVvU8n — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 15, 2020

الجدير بالذكر أن مغنية البوب الشهيرة فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، تعد واحدة من أشهر أيقونات الموضة والأزياء فى العالم، بسبب تركيزها فى عملها كرائدة أعمال ومصممة أزياء عالمية، ونجحت مؤخرا فى الوصول إلى المرتبة 52 بين أغنى نساء بريطانيا، وضمن أقوى 100 امرأة أيضا. وفق موقع "dailymail".