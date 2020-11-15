كلب يظهر قدرات خارقة في تعلم الرقصات وينال إعجاب الآلاف... فيديو

تدار الحياة في الغابات وفقا لقوانين خاصة يسود فيها الأقوياء ولا تملك الكائنات الضعيفة سوى بعض الحيل للفرار من موت محتوم إذا وقعت بين يدي كائن مفترس أكثر منها قوة.