سطو مسلح واعتداء على سائق شاحنة في وضح النهار... فيديو

وتظهر في الفيديو، الذي لم يتم التعرف على مكان تصويره، مجموعة من المسلحين تهدد سائق شاحنة، وتبعده عن سيارته وتعتدي عليه بالضرب.

وأسرع المسلحون إلى ركوب الشاحنة بعد الاعتداء على السائق، الذي حاول مقاومتهم لاستعادة الشاحنة، إلا أن محاولته فشلت عندما تحرك اللصوص بالسيارة بعيدا، وسط صدمة السائق الذي لم يدر ما يفعل.