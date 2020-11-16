أشبال النمر تتجول على طرقات الشرق الأقصى الروسي... فيديو

رصد مواطنون في منطقة بريموريه في أقصى الشرق الروسي شبلي النمر وهما يتجولان في وسط الطريق.

ويظهر الفيديو كيف يتجول النمران أمام السيارة دون خوف، ومن ثم يتوجهان إلى أعماق الغابة، بحسب شهود العيان.

وبعث شهود العيان المقطع لخدمة حماية الحيوانات، حيث قدر الخبراء أن عمر الحيوانين نحو 4 إلى 5 أشهر فقط.