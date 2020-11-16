أشبال النمر تتجول على طرقات الشرق الأقصى الروسي... فيديو

ويظهر الفيديو كيف يتجول النمران أمام السيارة دون خوف، ومن ثم يتوجهان إلى أعماق الغابة، بحسب شهود العيان.
وبعث شهود العيان المقطع لخدمة حماية الحيوانات، حيث قدر الخبراء أن عمر الحيوانين نحو 4 إلى 5 أشهر فقط.
رصد مواطنون في منطقة بريموريه في أقصى الشرق الروسي شبلي النمر وهما يتجولان في وسط الطريق.
ويظهر الفيديو كيف يتجول النمران أمام السيارة دون خوف، ومن ثم يتوجهان إلى أعماق الغابة، بحسب شهود العيان.
وبعث شهود العيان المقطع لخدمة حماية الحيوانات، حيث قدر الخبراء أن عمر الحيوانين نحو 4 إلى 5 أشهر فقط.
التقطت كاميرات المراقبة تفاصيل واقعة سطو مسلح على شاحنة واعتداء على سائقها.
يستعد لاعب كرة القدم الشهير "ديفيد بيكهام"، وعائلته لاحتفالات الكريسماس، وشارك متابعيه فيديو يرصد فيه هذه الاستعدادات.
أثار مقطع فيديو لتعليم كلب خطوات الرقص في الصين إعجابا واسعا بين النشطاء.
تدار الحياة في الغابات وفقا لقوانين خاصة يسود فيها الأقوياء ولا تملك الكائنات الضعيفة سوى بعض الحيل للفرار من موت محتوم إذا وقعت بين يدي كائن مفترس أكثر منها قوة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)