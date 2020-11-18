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    شاهد...لعبة فيديو "مورتال كومبات" تجمع بين رامبو وتيرميناتور في المواجهة

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    كشفت شركة "ألعاب وارنر براذرز واستوديوهات NetherRealm"، اليوم، عن إعلان " مورتال كومبات11".

    وبحسب الشركة المنتجة "نيثرريلم ستوديوز"،  اللعبة ستكون عبارة عن مواجهة مرتقبة، تشق طريقها إلى جزء شائق وجديد من ألعاب القتال وهو "11 Mortal Kombat ، (القتال المميت11)، وتجمع اللعبة بين شخصيتين تاريخيتين رامبو مقابل تيرميناتور، اللتين يمثلهما سيلفستر ستالون وأرنولد شواتزنيغر، ويطلعنا الفيديو على أسلوب لعب ضخم، حيث يعرض معركة لا يصدقها عقل. وفقا لموقع "meduza.io".

    "وتجمع المواجهة الكلاسيكية بين اثنين من رموز الوحشية بطريقة مذهلة من الألف إلى الياء، وتسلط المباراة لنا "رامبو" وهو جندي القوات الخاصة السابق، ضد "تيرميناتور T-800" ، الذي قاتل السايبورغ الفتاك".

    وينضم "Rambo" إلى القائمة كمقاتل جديد ويمكن اللعب بهذه اللعبة لمحبي ألعاب القتال الوحشي  في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا للشركة المنتجة، واللعبة  كجزء من( لعبة مورتال كومبات 11) وكومبات العودة 2، "Kombat Pack 2" ، والشخصية تتميز بصوت وشبه الممثل "سيلفستر ستالون" ، جنبا إلى جنب مع متغيرات بشرة الشخصية المستوحاة من "الدم الأول" "رامبو: الدم الأول الجزء الثاني" و"رامبو الثالث".

    وبينما شخصية تيرميناتور"The Terminator T-800" مستوحاة من فيلم  "Skydance وبارامونت بيكتشرز "المدمر: الظلام مصير"، ويتميز بشبه الممثل "أرنولد شوارزنيغر".

    وقالت الشركة المنتجة:

    "من المقرر إطلاق لعبة "القتال المميت 11"،عالميا، اعتبارا من 19 نوفمبر/تشرين الثاني، على جميع منصات الجيل السابق و الجيل الجديد، وستكون هناك ترقية للجيل الجديد متاحة كجزء من تحديث مجاني للمحتوى بالتزامن مع إطلاق اللعبة، مما يوفر دقة 4K ديناميكية ومرئيات محسنة وأوقات تحميل محسنة".

    الجدير بالذكر أن "مورتال كومبات" هي  سلسلة ألعاب قتالية وحشية، دموية وعنيفة، من إنتاج شركة ميدواي للألعاب الأمريكية (المعروف الآن باسم نيثرريلم ستوديوز).

    وبدأت السلسلة بإصدار الجزء الأول في عام 1992. ثم توالت الأجزاء بعد ذلك على مرورا بأجهزة بلاي ستيشن بأجزاءها الأربعة.

    وتعرضت اللعبة القتالية لسيل من الانتقادت اللاذعة بسبب احتوائها على كمية مبالغ بها من الدماء ومشاهد القتل وتقطيع الأوصال البشرية. وتميزت اللعبة بحركة الفايتاليتي وهي  باختصار عبارة عن حركة ختامية يختم بها اللاعب المباراة، وبها يقتل منافسه بطريقة شرسة ووحشية، وفيها قدر من الإذلال، ولكن لا تخلو من الخيال، وآخر إصدار كان باسم مورتال كومبات إكس في عام 2015. وحاليا تم الإعلان عن الجزء 2 العودة، القتال المميت 11، وسوف ينطلق أواخر شهر نوفمبر.

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