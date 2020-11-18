سياسي يقضم سمكة نيئة على الهواء ليقنع السكان بأنها لا تصيب بكورونا... فيديو

قام سياسي من سيرلانكا بقضم سمكة نيئة على الهواء مباشرة لإثبات أنها لن تصيب الناس بفيروس كورونا.

فخلال مؤتمر صحفي قام السياسي السريلانكي، ديليب ويداراتشي، والذي كان وزير مصايد الأسماك السابق في البلاد، بقضم سمكة في مدينة كولمبو، لتشجيع المبيعات في أعقاب الركود الذي سببته الجائحة، وفقا لما ذكرته صحيفة The Daily Mail البريطانية، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتسبب إغلاق سوق السمك المركزي إلى تعذر بيع عشرات آلاف الأطنان من السمك بعد تفشي المرض، ما تسبب في انخفاض الأسعار.

وقال: "أحضرت هذه السمكة لأثبت لكم. أناشد شعب هذا البلد أن يأكلوا هذا السمك. لا تخافوا. لن تُصابوا بعدوى فيروس كورونا"، وقال قبل أن يقضم السمكة الكاملة: "نحن نأكلها نيئة. سوف آكلها وأثبت لكم ذلك".