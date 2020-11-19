معركة بين لبؤة وهرة صغيرة فقدت أمها... فيديو

انفصلت هرة صغيرة من نوع السرفال عن أمها في الوقت الذي كانت فيه لبؤتان تتسلان لاصطيادهما في حديقة كروغر الوطنية بجنوب أفريقيا.

وحسب شهود عيان، من النادر أن ترى قطط البج أو السرفال في منطقة الحديقة، لاسيما الصغار منها.

ويظهر مقطع الفيديو، كيف تحاول الهرة الصغيرة بعد انفصالها عن أمها إخافة اللبؤة، ولكن دون جدوى فقد عضتها اللبؤة ثلاث مرات حتى نفقت الهرة.