قطة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي لعدم قدرتها على التقاط الكرة... فيديو

تستخدم الطائرات محركات فائقة القوة حتى تتمكن من منحها قوة الدفع اللازمة للإقلاع، التي يجب أن تكون أكبر من قوة الجاذبية الأرضية حتى تستطيع حمل الطائرة على الهواء لتتمكن من التحليق.