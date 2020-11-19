لحظة تقف بين شاب روسي والموت... فيديو

تداول بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة نجاة شاب روسي من موت محتم كان يقف أمام منزله.

وفي التفاصيل، خرج الشاب، بعد يوم مثلج، إلى مكان وقوف سيارته ليقوم بتنظيفها، حيث كان قد اقتناها منذ أسبوعين فقط.

وبعد مرور بضع من الوقت سمع صوتا غريبا قادما من أعلى المنزل، وعندما نظر إلى الأعلى شاهد بلاطة خرسانية تسقط بسرعة عالية باتجاهه.

وعلى الفور ابتعد عن المكان لتسقط فوق السيارة وتحطمها بشكل تام، ولكن ردة فعل الشاب أنقذت حياته.

وتقوم الشرطة الآن بالتحقيق في القضية ومن المسؤول عن وقوع البلاطة الخراسانية، حيث كادت أن تسبب موت الشاب.