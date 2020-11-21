ماعز يتظاهر بأنه كلب ويخيف قطيع أغنام... فيديو

تداول ناشطون مقطع فيديو لماعز يتظاهر بأنه كلب من نوع "كولي بوردر"، بحسب ما علقوا عليه، ويلاحق قطيع أغنام.

يظهر في الفيديو الماعز الذي يشبه كلب "كولي بوردر" يدخل بين قطيع أغنام ويخيفهم في مشهد ظريف.

يُصنف كلب "البوردر كولي" كأحد أذكى أنواع الكلاب، كما إنه يمتلك قدر كبير جدًا من الطاقة، مما يجعله دائم الحركة، ويتمتع هذا الكلب بحجم متوسط، بالإضافة إلي امتلاكه لجاذبية شكلية مميزة، كما أنه يمتلك شخصية شجاعة، مما يؤهله للقيام بالعديد من الأعمال خاصةً الرعي.