سمكة بوجه إنسان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

سقطت أمطار متجمدة بلغت حد "العاصفة الثلجية الشديدة" على معظم المدن الروسية، أمس الجمعة، وكان أشدها على فلاديفوستوك، حيث بقي أكثر من 100 ألف شخص بدون ضوء أو كهرباء.