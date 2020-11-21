مئات الفقمات تتزحلق على سطح بحيرة البايكال.. فيديو

يمكن ملاحظة الظاهرة المذهلة في بحيرة بايكال، حيث تسلقت آلاف الفقمة على الجليد للاستمتاع بشمس الخريف.
#РИА_Видео— РИА Новости (@rianru) November 21, 2020
На Байкале можно было наблюдать удивительное явление — тысячи нерп выбрались на лед, чтобы погреться на осеннем солнышке. Обычно животные пугливы, поэтому выбирают для этого укромные места. По словам ученых, в этом году зверьков было необычайно много pic.twitter.com/fPP21swR3i
عادة ما تكون الحيوانات خجولة، لذلك تختار أماكن منعزلة لهذا الغرض. وفقًا للعلماء، كان هناك عدد كبير غير اعتيادي من الحيوانات هذا العام.
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