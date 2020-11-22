الجليد يتسبب بموقف محرج لشرطي لدى عودته لمنزله... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة، لموقف طريف تعرض له شرطي لدى عودته لمنزله إلا أن الجليد أمام النزل صعب من مهمته.

البريطاني ديفون، وهو شرطي من بليموث، وجد صعوبة في قطع عدد من الأمتار للوصول إلى منزله، بسبب الأرض المتجمدة أمام المنزل الأمر الذي عرضه للتزحلق والسقوط أكثر من مرة.

ليصف ديفون، الوقت الذي استغرقه لدخوله منزاه بالأطول من الذي قطعه من عمله.