شرطي يملك رأس "المستقبل المشرق"... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة، لموقف طريف تعرض له شرطي لدى عودته لمنزله إلا أن الجليد أمام النزل صعب من مهمته.