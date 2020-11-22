شرطي يملك رأس "المستقبل المشرق"... فيديو

يقول الشرطي: "في حلقة اليوم، رأسا أكثر لمعانا وإشراقا".
يتسائل رفاقه كيف ذلك، هل هو انعكاس؟، كما يظهر في الفيديو.
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يخرج الشرطي مصباحا من جيبه ويوجه الضوء لرأسه الأصلع.. فيلمع مثل كرة المستقبل المتوهجة.
انتشر مقطع فيديو لشرطي يقوم بممازحة رفاقه بأنه يملك رأسا مشرقا.
يقول الشرطي: "في حلقة اليوم، رأسا أكثر لمعانا وإشراقا".
يتسائل رفاقه كيف ذلك، هل هو انعكاس؟، كما يظهر في الفيديو.
View this post on Instagram
يخرج الشرطي مصباحا من جيبه ويوجه الضوء لرأسه الأصلع.. فيلمع مثل كرة المستقبل المتوهجة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة، لموقف طريف تعرض له شرطي لدى عودته لمنزله إلا أن الجليد أمام النزل صعب من مهمته.
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