لحظة درامية.. رجل يفتح فكي تمساح لإنقاذ كلبه الصغير... فيديو

أظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يغوص في بركة فب ولاية فلوريدا الأمريكية ويفتح فكي تمساح لإنقاذ كلبه الصغير.

أثبت رجل من فلوريدا، بحسب التعليق المكتوب على الفيديو، أن كلبه كان حقًا أفضل صديق له عندما أنقذ الكلب من فكي تمساح صغير.

Snapping into action! Dramatic moment man dives into a Florida pond and prises an alligator’s jaws open to rescue his small dog

https://t.co/zvXfn6Ma0T pic.twitter.com/WCLXZNRRkX — Aamir Ghazanfar (@AamirGhazanfarS) November 21, 2020

يمكن سماع صوت الكلب وهو يصرخ نباحًا بينما يكافح الرجل من أجل إخراج الكلب من بين فكي التمساح.