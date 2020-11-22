قطة شجاعة تواجه فيلا ضخما حاول اقتحام منزل أصحابها لسرقة الطعام

تداول المستخدمون، بشكل واسع، صور وفيديو لقطة شجاعة صغيرة تواجه فيلا وزنه عدة أطنان دخل إلى بستان أصحابها بحثا عن الطعام، في تايلاند.

ووقع الحادث في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث خرجت القطة التي تبلغ ثلاثة أعوام إلى البستان لطرد الفيل.

ويظهر الفيديو والصور كيف يحدق القط بالفيل ومن ثم يغادر الأخير المكان، بالإضافة إلى ذلك، قام أصحاب المنزل بإضاءة الأضواء وإصدار الأصوات لإخافة الحيوان الضخم.

ويدعى الفيل البالغ من العمر 35 عاما، باي ساليك، وهو غالبا ما يتجول ليلا للبحث عن الطعام ويدخل منازل السكان، كما ينتمي إلى النوع النادر، حيث تحظر السلطات إيذاءه أو قتله. وعقاب إيذاء الحيوانات المحمية، السجن لمدة ثلاث سنوات.