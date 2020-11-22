طفلة تسقط من نافذة في الطابق الرابع وتنجو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط طفلة تبلغ من العمر ست سنوات من نافذة شقة في الطابق الرابع.

ويظهرالفيديو كيف تسقط الطفلة في مدينة تومسك الروسية على جرف ثلجي، ثم تقوم وتنفض الثلج عن نفسها وتعود إلى المنزل.

ووفقا لوسائل إعلام محلية تم نقل الفتاة إلى المستشفى بعد تعرضها لكسور.

وبدأت الشرطة في التحقيق في الحادث.