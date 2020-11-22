كلب ذكي يخدع صاحبه ويأكل مكافأته مرتين... فيديو

انتشرت مقاطع فيديو في الفترة الأخيرة لمالكي الحيوانات الأليفة وهم يختبرون صبر الحيوانات، حيث يأمرونهم بعدم تناول الحلوى التي يضعونها أمامهم.

ويظهر مقطع الفيديو، دهاء الكلب، فقد أكل الحلوى التي وضعها أمامه صاحبه، بعد أن أمره ألا يأكلها، ثم قام بأخذ حلوى مماثلة ووضعها على الطاولة، وتصرف وكأنه لم يفعل شيئا وانتظر صاحبه حتى يأتي ويسمح له بتناول الحلوى.

وحصل المقطع على أكثر من 4 مليون مشاهدة بالإضافة إلى آلاف الإعجابات.