في عملية استمرت 14 ساعة... انتشال فيل من بئر عميق في الهند.. فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعملية انتشال فيك من بئر عميق على يد موظفي الإنقاذ في جنوب الهند.

ونشرت وكالة "CBSNews" الأمريكية مقطع الفيديو معلقة: "قام موظفو الإنقاذ والقرويون في جنوب الهند برفع فيل من قاع بئر يوم الجمعة في عملية استمرت أكثر من 14 ساعة".

WATCH: Rescue staff and villagers in southern India hoisted an elephant out from the bottom of a well on Friday in an operation which stretched over 14 hours. pic.twitter.com/R6DIOp7eLg — CBS News (@CBSNews) November 22, 2020

​وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.