دجاجة تتبنى جراء وتحاول تقليد صوت أمها... فيديو

أبدت دجاجة في إحدى المزارع البرازيلية عطفا كبيرا على جراء صغيرة، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تحتضن الجراء التي كانت نائمة في كنفها وكأنها أمها.

وقال صاحب المزرعة، الذي التقط الفيديو، إن هذه الدجاجة تبنّت الجراء، وعلى الرغم من أن الدجاجة بطبيعة الحال لا تمتلك صوت أم الجراء، إلا أنها حاولت إصدار صوت مشابه لصوتها، على حد وصف صاحب المزرعة.

وظهرت الدجاجة وهي تبسط جناحها فوق أحد الجراء، وعلق مصور الفيديو بأن الطبيعة وحدها تستطيع فعل ذلك.