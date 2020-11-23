طيور صغيرة تكشف عن مهاراتها الفائقة في مباراة كرة سلة... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمجموعة من الطيور الصغيرة، وهي تستعرض مهاراتها الفائقة في لعب كرة السلة كالبشر.

وقام صاحب الفيديو المتداول بتصميم ملعب يلائم حجم الطيور، والتي تظهر وهي تتنافس في إظهار مهاراتها بالمراوغة من أجل وضع الكرة داخل السلة بواسطة منقارها.

وعندما يقوم أحد الطيور بتسديد هدف لصالح فريقه، يكافئه صاحبه بوضع طعام محبب في فمه.

وتم تصوير المقطع المصور في الفلبين.