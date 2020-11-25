شاهد رد فعل القردة لدى سماعها موسيقى كلاسيكية... فيديو

قام موسيقار بريطاني بعزف موسيقى على آلة البيانو في منطقة تاريخية مهجورة في لوبوري، بتايلند، وسط مجموعة من القردة التي كانت تعيش هناك.

ليتعرض الموسيقار بول بارتون، لهجوم من قبل القردة، التي بادرت بشده من شعره، وسرقة أدواته وتسلق البيانو.

من جهته صرح بارتون، بأنه يأمل بأن تهدئ الموسيقى الكلاسيكية القردة التي تعاني من الجوع، بسبب كورونا، في وقت كانت تعيش فيه على ما يقدمه لها سياح المنطقة، إلى أنه وبسبب الجائحة لم يعد للحركة السياحية تواجد في المنطقة، مما جعل القردة تشعر بالجوع.