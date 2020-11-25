مؤتمر صحفي يجمع وزيري خارجية روسيا والعراق في موسكو... فيديو

جمع مؤتمر صحفي، اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك ضمن زيارة عمل يقوم بها الأخير إلى موسكو.

موسكو - سبوتنيك. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن وزير الخارجية وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، عصر يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وأوضح الصحاف، أن الوزير فؤاد حسين والوفد المرافق له، الذي يضم ممثلي وزارتي النفط والتجارة ولجنة العلاقات الخارجية، وصل إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وتم عقد، مؤتمر صحفي، اليوم، وبحث عدة ملفات منها، الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن.

الجدير بالذكر سابقا أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن لافروف يلتقي نظيره العراقي الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني.