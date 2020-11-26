شاهد بالفيديو... نمر هائج يهاجم رجلا في الهند ويثير رعب السكان

تسبب هجوم لنمر مفترس على إحدى مناطق الهند إلى نشوب حالة من الذعر بين السكان المحليين.

في مقطع فيديو متداول على وسائط التواصل الإجتماعي، يظهر من خلاله نمر بنغالي يهجم على أحد الأشخاص، ويتجول في مدينة تيزبور في ولاية آسام الهندية ويهاجم الناس. وتسببت هذه الحادثة في نشوب حالة من الذعر بين سكان المدينة. وفقا لبوابة "Times Now" المحلية، ولا يزال النمر يتجول في المدينة.



وفي هذا السياق، تم نقل فريق من الأطباء البيطريين وغيرهم من المتخصصين إلى مدينة تيزبور للعثور على الحيوان.

الجدير بالذكر أنه لم تكن هذه الحادثة الأولى لهجوم حيوانات مفترسة على السكان المحليين في الهند. ففي مشهد فيديو سابق أيضا، تم رصد نمر هاجم القرويين في قرية ماهاراشترا الهندية، وأصاب 3 أشخاص من بينهم رجل تصنع الموت ليهرب منه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مقطع فيديو لرجل تصنع الموت أمام نمر هائج هاجم قرية هندية، وأصاب 3 أشخاص بجروح.

وأثار المقطع ذهول المتفرجين حول العالم للطريقة التي تصرف بها الرجل دون تفكير مسبق حيث أنه ارتمى على الأرض دون حراك، ليتجنب المواجهة الدامية مع النمر، بينما بدأ سكان قرية ماهاراشترا برشق النمر بالحجارة والصراخ من حوله حتى أجبر على الهرب إلى الغابة القريبة، لينهض بعدها الرجل وينقل إلى بر الأمان.

ويواجه القرويون في الهند هجمات الحيوانات المفترسة بشكل متكرر نسبة للتوسع الحضري الذي زاد الضغط على المحميات الطبيعية مما تسبب في زيادة التفاعل بين الحيوانات والبشر.