مشهد مؤثر في حماية بيضها.. دجاجة تقاتل ثعباني كوبرا.. فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدجاجة تجلس على بيضها قبل أن تحدث كارثة لم تكن في الحسبان.

تجلس الدجاجاة 21 يوم على بيضها قبل عملية التفقيس وخروج الفراخ منها، ولكن هذه الدجاجة التي تظهر في مقطع فيديو تم نشره على "فيسبوك" أصابها النحس بمهاجمة أفعى الكوبرا لها.

لم تستسلم الدجاجة، ووجهت للثعبان العديد من الضربات بمنقارها، قبل أن تحدث مصيبة أخرى لهذه الدجاجة المستضعفة.

ثعبان كوبرا آخر ظهر في الجهة المقابلة وأراد الفتك بالدجاجة، وللأسف لم يتسن لنا معرفة النهاية، ولكن يبدو، وكما ظهر في اللحظات الآخيرة، أن الدجاجة أضحت في خطر جسيم.