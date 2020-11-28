طفلة محبوسة في سيارة "مازيراتي" تكاد تضغط على زر التشغيل... فيديو

كان زوجان من الولايات المتحدة الأمريكية يحزمان حقائبهما عندما أغلق خادم فندق لينوكس في بوسطن أبواب سيارة مازيراتي تاركا ابنتهما البالغة من العمر عامين داخلها.

ويظهر الفيديو كيف يحاول الأب إرشاد الطفلة التي تدعى لندن لفتح باب السيارة باهظة الثمن من الداخل. ولم ينجح الأب في البداية حيث كانت لندن على وشك الضغط على زر التشغيل، لكن مع مرور القليل من الوقت استمعت الطفلة إلى إرشادات والدها وتمكنت من فتح الباب من الداخل.