الهجوم على صحفية أوكرانية خلال بث مباشر ..فيديو

تعرضت صحفية أوكرانية لهجوم من قبل شخص مجهول، وذلك خلال تغطية مباشرة لاحتفال أقيم في كييف.

الصحفية فيوليتا توفكس، وخلال تغطيتها لاحتفال أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف، تعرضت لهجوم من قبل رجل مجهول الهوية.

وظهر الرجل الذي غطى وجهه بشكل شبه كامل قد اقترب من المذيعة ورمى لها الميكروفون على الأرض، صارخا بوجه المذيعة قبل ان يهرب من مكان الحادث.