فهد أسود يلهو على الثلج رفقة كلب بشكل مثير... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لفتاة تلهو رفقة كلب وفهد أسود على الثلوج في روسيا.

وفي المقطع يظهر الفهد وقد تسلق على جسد الفتاة المستلقية على الثلج.

قبل ان يبدأ باللهو مع كلب أسود كبير، في مشهد يظهر حب الحيوانين للثلج.