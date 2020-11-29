فهد أسود يلهو على الثلج رفقة كلب بشكل مثير... فيديو

وفي المقطع يظهر الفهد وقد تسلق على جسد الفتاة المستلقية على الثلج.
قبل ان يبدأ باللهو مع كلب أسود كبير، في مشهد يظهر حب الحيوانين للثلج.
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لفتاة تلهو رفقة كلب وفهد أسود على الثلوج في روسيا.
وفي المقطع يظهر الفهد وقد تسلق على جسد الفتاة المستلقية على الثلج.
قبل ان يبدأ باللهو مع كلب أسود كبير، في مشهد يظهر حب الحيوانين للثلج.
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