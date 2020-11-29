كرة غريبة تضيء سماء اليابان.. فيديو

ويبين الفيديو الذي وثقته كاميرات قناة NHK اليابانية في محافظات هيوغو، مي، أيتشي كيف تسقط الكرة النارية وتشتعل كانه انفجار صغير ثم تختفي في ظلام الليل.

ومن جانبه قال مدير القبة السماوية البلدية في محافظة هيوغو، أنه نادرًا ما يمكن رؤية الكرات النارية التي يتجاوز سطوعها وهج كوكب الزهرة.

وقال سكان المحافظات، الذين نشروا مقاطع فيديو على صفحاتهم إن سقوط الكرة المضيئة رافقه صوت يشبه الانفجار.