تهنئة خاصة من شرطة منطقة روسية بمناسبة "عيد الأم"..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لتهنئة خاصة قام بها عدد من عناصر شرطة المرور في منطقة الأورال الروسية بمناسبة "عيد الأم".

حيث قام عناصر الشرطة بكتابة عبارة "ماما" من خلال سياراتهم بصفها بطريقة تتشابه مع الكلمة، وقاموا بإضاءة مصابيحها.

كما وقف بعد العناصر مع بعضهم ليرسموا بجانب السيارات اشارة القلب.

يذكر بأن روسيا تحتفل في كل عام بعيد الأم في يوم الأحد الأخير من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.