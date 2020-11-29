يلاحق 4 أشخاص بعدما قاموا بسرقته ويصورهم...فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يلاحق 4 أشخاص بعدما قاموا بسرقته، في القبة بالجزائر العاصمة.

ويظهر مقطع الفيديو، شخصا وهو يقوم بملاحقة أشخاص قاموا بسرقته، خلال قيامهم بالفرار على متن سيارة، واستطاع تصويرهم.

كما قام الضحية، بتصوير لوحة ترقيم سيارة المشتبه فيهم.

وتمت مشاركة مقطع الفيديو بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي، للتعرف على هوية السارقين.