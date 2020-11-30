مشهد مؤثر لقطة يعصرها ثعبان كبير ويخلصها الناس قبل أن يفتك بها... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر منصة "يوتيوب" لقطة يعصرها ثعبان كبير قبل أن تأتي هدية السماء.

تم تصوير الفيديو بواسطة كاميرا مثبتة على سيارة توقفت اضطراريا لأن عملية الافتراس كانت على الطريق العام.

تكاثر الناس عند المنطقة وقامو بركل الثعبان وضربه حتى فك جسده عن القطة التي ركضت لتنعم بحياة سعيدة بعد أن واجهت الموت.