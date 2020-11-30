مشهد مؤثر لقطة يعصرها ثعبان كبير ويخلصها الناس قبل أن يفتك بها... فيديو

تم تصوير الفيديو بواسطة كاميرا مثبتة على سيارة توقفت اضطراريا لأن عملية الافتراس كانت على الطريق العام.
تكاثر الناس عند المنطقة وقامو بركل الثعبان وضربه حتى فك جسده عن القطة التي ركضت لتنعم بحياة سعيدة بعد أن واجهت الموت.
انتشر مقطع فيديو عبر منصة "يوتيوب" لقطة يعصرها ثعبان كبير قبل أن تأتي هدية السماء.
تم تصوير الفيديو بواسطة كاميرا مثبتة على سيارة توقفت اضطراريا لأن عملية الافتراس كانت على الطريق العام.
تكاثر الناس عند المنطقة وقامو بركل الثعبان وضربه حتى فك جسده عن القطة التي ركضت لتنعم بحياة سعيدة بعد أن واجهت الموت.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا نشر على صفحة مدربة تعنى بتربية الحيوانات، وهي تلهو مع نمر أبيض اللون في بركة ماء.
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حوارا أجرته الفنانة المصرية الراحلة شادية تكشف فيه كواليس وأسرار اعتزالها العمل الفني، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لوفاة "معبودة الجماهير".
تعد الجسور والكباري من أكثر المنشآت المعمارية دقة، ويتطلب إنشاؤها تكاتف جهود خبراء من شتى المجالات حتى لا تتعرض للانهيار بعد تصميمها.
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