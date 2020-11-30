لحظة مرعبة... غواص يحارب قرش المطرقة بالكاميرا... فيديو

غطس الأسترالي ديون كريك بمفرده في عمق المحيط، وأثناء النظر إلى الشعاب المرجانية وتصويرها، هاجمته سمكة قرش طولها مترين.

يقول كريك، بحسب وسائل إعلام: إنه "ضرب رأس المطرقة ثلاث مرات بعصا الكاميرا قبل أن تسبح بعيدًا"، مشيرا إلى أن القرش "جاء مرة أخرى".

ظهر الغواص المتحمس بسرعة ليجد أنه نجا دون أن يصاب بأذى.

وقال: "كنت الشخص الوحيد في الماء، لم يكن هناك سوى شخصين في القارب".

كريك: إذا نظرنا إلى الوراء، فأنا في الواقع محظوظ للغاية".