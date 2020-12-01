طفل يصنع مكتبه الخاص متخفيا عن أعين الآخرين... فيديو

ويظهر الفيديو، كيف تجد الأم طفلها وهو يجلس داخل خزانة المطبخ، ومعه الآيباد ودفتر تلوين وبعض البسكويت وكأن هذا مكتبه الخاص.
كشفت المغنية مونيك على إنستغرام مخبأ ابنها الصغير نوح في الطابق الأرضي من منزلهم.
ويظهر الفيديو، كيف تجد الأم طفلها وهو يجلس داخل خزانة المطبخ، ومعه الآيباد ودفتر تلوين وبعض البسكويت وكأن هذا مكتبه الخاص.
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