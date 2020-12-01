بالفيديو... في معركة غير متكافئة ثعبان يهاجم جروا ذا 9 أسابيع

جرو يبلغ من العمر 9 أسابيع محظوظ لكونه بقي على قيد الحياة بعد أن ساعده أصحابه في التخلص من فكي ثعبان، الليلة الماضية.

وانتشر مقطع فيديو على "يوتيوب" يحبس الأنفاس، حسبما نشرت صاحبته "كيلي موريس"، من مدينة صن شاين كوست، في أستراليا، ووصفت الحادثة المصورة إنها سمعت هي وشريكها جروهما "جاسبر"، وهو يصرخ من الألم ووجدته في ما وصفوه بـ "مسرح الجريمة".

وقالت: "سمعنا صوتا مروعا واعتقدنا أنه ربما يكون قد سقط أو علق، فركضنا إلى الطابق السفلي، وكان مثل شيء من فيلم رعب".

وتابعت قائلة:"كان هناك دماء في كل مكان".

وشرحت القصة كاملة وكيف تمت عملية إنقاذ الجرو، قائلة: "كان الجرو البالغ من العمر 9 أسابيع قد أخذ نفسه للخارج للذهاب إلى المرحاض ثم لعب قليلا في الحديقة قبل أن يهاجمه ثعبان جالس تحت شجيرة الفلفل الحار. وسرعان ما لف حوله ونبهتنا صرخات الجرو إلى مشكلته".

وتابعت موريس قائلة: كان مشهدا صعبا أن تجد الثعبان ملفوفا تماما حول "جاسبر" وهو يصرخ طلبا للمساعدة.

وأضافت: "في تلك اللحظة الأولى، استخدمنا لفافة لف الكريسماس من الورق المقوى لمحاولة التخلص من الثعبان ولكن سرعان ما أدركنا أنه لا فائدة منه وأننا سنحتاج إلى سحب الثعبان باليد".

وختمت: "لحسن الحظ، تلقى جاسبر إصابات قليلة، ونأمل أن يذكر هذا الحادث الآخرين بمراقبة حيواناتهم الأليفة عن كثب".