شاهد ماذا فعل شمبانزي بعد أن نسي الموظف مكنسة داخل قفصه... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو طريفا لقرد الشمبانزي وهو يقوم بتنظيف قفصه بنفسه.

وفي التفاصيل، قامت حديقة حيوان تالين (إستونيا) بنشر مقطع فيديو لما حصل بعد أن نسي عمال الحديقة مكنسة داخل قفص الشمبانزي، حيث أمسك بها وبدأ بتنظيف الأرض والنوافذ بالماء والصابون.

وكتبت حديقة الحيوان عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "نسي موظفنا المكنسة في القفص. لن تصدق ما حدث بعد ذلك".