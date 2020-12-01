ثعبان ضخم يهاجم كلبا... وتدخل في اللحظة الأخيرة ينهي المعركة... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة انقضاض ثعبان ضخم على كلب صغير في أستراليا.

وفي التفاصيل، سمعت صاحبة الكلب عواء كلبها، الذي كان في فناء المنزل، وهرعت مسرعة إليه، حيث وجدته في لحظات حياته الأخيرة بعد أن انق عليه ثعبان وحاول أن يفترسه.

وبدأت الشابة بعملية الإنقاذ، حيث أمسكت الثعبان من ذيله ورفعته إلى الأعلى ووجهت له عدة ضربات بعصى، الأمر الذي أدى إلى تحرير الكلب.

وقالت الشابة إن الكلب الآن في صحة جيدة، حيث تلقى لدغة في أذنه اليسرى وبعض الرضوض في صدره.