شاهد لحظة انفجار شاحنة وتحولها إلى كرة لهب ضخمة في محطة وقود...فيديو

توثق كاميرا مراقبة وقوع انفجار ضخم في محطة وقود في مدينة كامبريدج في بريطانيا .

اشترك أكثر من 20 من رجال الإطفاء في إطفاء حريق دمر شاحنة بالقرب من محطة بنزين في كامبريدج، وأظهرت لقطات من المشهد ألسنة اللهب على ارتفاع أكثر من 50 قدما في السماء، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وتقول الصحيفة: "حضر رجال الإطفاء من خمس محطات يرتدون أجهزة التنفس، إلى مكان الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة 8.20.

Dramatic moment lorry explodes in huge fireball outside petrol station in Cambridgeshire https://t.co/8DBKghszxY pic.twitter.com/UEO2EqHmAJ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 2, 2020

ووفقا لمتحدث باسم خدمة الإطفاء: "حضر الحادث أكثر من 20 من رجال الإطفاء، بما في ذلك أطقم من هانتينغدون وبابورث وجاملينجاي وكامبريدج ورامسي، بما في ذلك شركة نقل المياه، وصلت الطواقم لتجد حريقا متطورا يشتمل على شاحنة. كانوا يرتدون أجهزة التنفس يطفئون الحريق باستخدام بكرات الخراطيم".

UK, St. Ives: Dramatic moment a lorry explodes in a huge fireball outside a petrol station in Cambridgeshire - ⁦@DailyMailUK⁩ https://t.co/zivVdv59wO — FF (@Tijgernest) December 2, 2020

وبحسب المتحدث الرسمي لخدمة الإطفاء: "لم تقع إصابات تتطلب العلاج، وبقيت الطواقم في مكان الحادث لتأمين المنطقة والتأكد من أنها آمنة".