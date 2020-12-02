نمر يقترب من مقهى ويحاول مهاجمة كلب في روسيا... فيديو

اقترب نمر من مقهى على طرف الطريق في إقليم خاباروفسك ما أثار مخاوف السكان.

وقال شاهد عيان، "حاول النمر أن يدخل إلى منزل الكلب لكن الفتحة صغيرة لرأسه... إنه ينظر باتجاهي هذا ليس جيد". وأقدم النمر على مهاجمة كلب المنطقة لكن الأخير تمكن من الفرار.

حاول الرجل إخافة الحيوان بالضغط على بوق السيارة، لكن هذا لم يساعد. ولجأ الأشخاص الذين كانوا بالقرب من المكان في تلك اللحظة إلى المقهى ولم يغادروا حتى عاد النمر إلى الغابة.

في وقت لاحق، أوضح مدير مركز النمور أن القمامة بالقرب من المقهى تجذب الكلاب الضالة، وهي بدورها تجذب الحيوانات المفترسة. وقد تم تنبيه صاحب المقهى حول كيفية تخزين النفايات.