كلب يعاقب بطة تسببت في إزعاجه... فيديو

تعد الكلاب من الحيوانات الأليفة التي يحرص الكثير من الناس على تربيتها داخل منازلهم من أجل الحراسة أو التسلية أو لأهداف إنسانية.

ويضاف إلى الحيوانات الأليفة العديد من الطيور التي تتميز بقدرتها على إدخال السرور على سكان المنزل وخاصة الأطفال.

وعندما تجتمع الكلاب والطيور في مكان واحد يمكن أن يقود ذلك إلى حدوث مواقف طريفة مثلما يظهر في فيديو متداول على "تويتر" بين كلب وبطة تسببت في إزعاجه.