شاب يحاول اصطياد أناكوندا عملاقة بيدين عاريتين... فيديو

ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص في قارب حيث قام أحد الأشخاص بمسك الأفعى الضخمة، وحاول أن يسحبها إلى القارب، ولكنها أبدت مقاومة عنيفة.

وسرعان ما أطلق الشاب سراح الأناكوندا الضخمة، التي اختفت في المياه الضحلة بعيدا عن الأشخاص الفضوليين.