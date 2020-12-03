لحظة إقلاع مروحية من على سطح الماء... فيديو

تتميز المروحيات بقدرتها على الإقلاع العمودي، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى مدارج خاصة للإقلاع مثل الطائرات الثابتة الأجنحة، التي يجب أن تنطلق بسرعات عالية قبل أن تقلع.

وتختلف المروحيات فيما بينها وفقا لمهام كل منها وسواء كانت مروحيات عسكرية أو مدنية، ويكون هذا الاختلاف مرتبط بتصميم المروحية.

Helicopter takes off from the water ✈️ pic.twitter.com/SNKoGiMCVk — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 3, 2020

ولأن بعض المروحيات يمكن أن تعمل في بيئة بحرية سواء في الحياة المدنية أو مع العسكريين، فإنه يتم تجهيز هذا النوع من المروحيات بتصاميم تسمح لها بالهبوط على متن سفن خاصة أو عن طريق تصميمها للهبوط والإقلاع من على سطح الماء مباشرة.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" إحدى المروحيات خلال إقلاعها من على سطح الماء مباشرة.