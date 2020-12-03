صاعقة تضرب برج كنيسة وتشعل النار فيه... فيديو

ضربت صاعقة برق برج إحدى الكنائس التاريخية في أستراليا ما أدى إلى اشتعال النار فيه.

تداول عدد من وسائل الإعلام العالمية مشاهد اشتعال النيران في أعلى برج الكنيسة الواقعة في مدينة سيدني الأسترالية بعد أن ضربه البرق يوم الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإنقاذ هذا البرج التاريخي الذي تم تشييده في ثمانينيات القرن التاسع عشر، إلا أن أضرارا لحقت بالجزء العلوي من البرج.